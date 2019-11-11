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Ученые NASA отследили рекордный термоядерный взрыв…
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Ученые NASA отследили рекордный термоядерный взрыв пульсара

Ученые NASA смогли отследить рекордный всплеск рентгеновского излучения в глубоком космосе. Источником оказался термоядерный взрыв пульсара, который за 20 секунд высвободил столько энергии, сколько Солнце излучает за 10 дней.

Телескоп NASA на Международной космической станции обнаружил внезапный всплеск рентгеновских лучей на расстоянии 11000 световых лет в созвездии Стрельца. Взрыв был вызван массивной термоядерной вспышкой на поверхности пульсара раздробленными остатками звезды, которая закончила существование в виде сверхновой. Это было самое яркое явление, которое когда-либо видели ученые, и произошло от объекта под названием J1808. Кроме того, огненный шар на короткое время снова разросся по причинам, которые астрономы пока не могут объяснить. Тем не менее, они выявили новые данные, которые были не известны.

Исследователи из американского Университета Мэриленда говорят, что двухступенчатое изменение яркости, как полагают, вызвано выбросом отдельных слоев с поверхности пульсара. За 20 секунд было выпущено столько энергии, сколько Солнце излучает за 10 дней. Эти наблюдения помогут понять физические процессы, вызывающие термоядерные вспышки в космических телах. Интересной особенностью происшествия было то, что всплески рентгеновских лучей обнаруживались в местах, которые не были ответственны за обычные регионы высокой активности.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:03

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