Эксперты назвали полезные свойства пищевой соды





Соду используют, чтобы уменьшить зуд после укуса насекомых, а также чистят зубы с добавлением этого порошка для уменьшения риска возникновения кариеса. Ее применяют в борьбе с перхотью, а также для приготовления сухих шампуней. Имеются сведения, что сода помогает при болезнях почек и уменьшает изжогу, но перед применением эксперты советуют обратиться к врачу. Также ванны из соды снимают отеки, ускоряют циркуляцию крови в организме и способствуют детоксу.Некоторые используют соду, чтобы сбросить лишний вес. Активным веществом в данном случае выступает углекислый газ, который образовывается при попадании в организм. Исследования доказывают, что он помогает ускорить расщепление жиров.