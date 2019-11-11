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Эксперты назвали полезные свойства пищевой соды

Эксперты рассказали, чем может быть полезна пищевая сода в хозяйстве. Ее можно использовать не только для приготовления блюд, но и для чистки поверхностей, а также добавлять в лечебные ванны.

Соду используют, чтобы уменьшить зуд после укуса насекомых, а также чистят зубы с добавлением этого порошка для уменьшения риска возникновения кариеса. Ее применяют в борьбе с перхотью, а также для приготовления сухих шампуней. Имеются сведения, что сода помогает при болезнях почек и уменьшает изжогу, но перед применением эксперты советуют обратиться к врачу. Также ванны из соды снимают отеки, ускоряют циркуляцию крови в организме и способствуют детоксу.

Некоторые используют соду, чтобы сбросить лишний вес. Активным веществом в данном случае выступает углекислый газ, который образовывается при попадании в организм. Исследования доказывают, что он помогает ускорить расщепление жиров.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:16

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