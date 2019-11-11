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Ученые назвали популярные и неэффективные "советы" для здоровья

В российском обществе бытует множестве популярных мифов относительно улучшения здоровья. Ученые решили развеять их, назвав самые неэффективные "советы".

Одним из самых распространенных заблуждений является то, что люди отдают предпочтение обезжиренным продуктам. На самом деле, для диеты они неэффективны, поскольку человек нуждается в жирах, недостаток которых вызывает упадок сил, сонливость и раздражительность. Та же ситуация сложилась и с антибактериальным мылом, которое является опасным при частом употреблении. Помимо вредоносных, продукт уничтожает и полезные бактерии. Некоторые диетологи сообщают, что желтки яиц содержат большое количество "плохого" холестерина, поэтому спортсменам следует употреблять исключительно белки. Это совершенно не соответствует истине, поскольку его концентрация ничтожно мала.

В Сети часто распространяется информация о необходимости принятия поливитаминов с помощью препаратов либо употребления определенной пищи. К сожалению, врачи говорят о слабом влиянии этих микроэлементов на защиту от тех же сезонных инфекций, как в случае с витамином С. Широко известным является мнение о вредности "хруста" пальцами из-за якобы риска развития артрита. Эксперты заверяют, что подобные звуки издаются сжиманием газов, предоставляющих эластичность суставам, а потому совершенно безопасны. А вот совершенно дикая концепция "детоксикации" представляет угрозу для здоровья человека, поскольку затрагивает фильтрующие органы - печень и почки. Особенно стоит воздержаться от советов пить больше воды или придерживаться детокс-диеты.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:00

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