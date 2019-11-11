Информатик Фред Коэн создал первый компьютерный вирус в 1983 году





На семинаре по безопасности в 1983 году Фред Коэн, выпускник Университета Южной Калифорнии, продемонстрировал короткую программу, которая заразила компьютер, размножилась и распространилась на другие ЭВМы. Способ заражения системы сравнивался с принципом работы болезнетворных микроорганизмов, почему и родился термин «компьютерный вирус». Информатик ввел вредоносное ПО в операционную систему Unix, что позволило получить контроль над содержащейся информацией всего за пять минут. Код был спрятан в легитимной программе на флоппи-дискете.«Трояны» стали большой проблемой, когда компьютеры перешли в массовое производство и каждый получил учетную запись электронной почты. Таким образом создалась целая прослойка для жертв злоумышленников, которых было легко заразить при отсутствии антивирусных программ. Первая из таких появилась лишь в 1988, когда хакеры-самоучки вовсю создавали новые виды зараженных файлов. С распространением Сети появились крайне опасные «черви», способные искать пробелы в системе безопасности, переходить от компьютера к компьютеру и самокопироваться.