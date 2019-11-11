Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation
Sony подала патент на игровой картридж PlayStation, что говорит о возможном производстве новой консоли. Соответствующая информация была найдена в перечне Национального института промышленной собственности Бразилии.
Бренд Sony запатентовала данные и изображения необычного картриджа, что вызвало слухи о характере продукта, для которого он предназначен. Последней консолью на базе картриджей, выпущенной компанией, была злополучная PS Vita. Она не снискала популярности среди клиентов фирмы и поэтому её продолжение не планируется. Предназначение продукта остается неясным, но он может иметь какое-то отношение к грядущей PlayStation 5, которая будет выпущена до нового года. Консоль следующего поколения, как сообщают в компании, содержит привод Blu-ray, способный считывать трехслойные диски объемом до 100 ГБ. Скорее всего приставке не потребуется запускать игры с картриджа. Возможно покупатели получат неизвестную функцию в качестве расширяемого накопителя.
Аналогичный патент был обнаружен около года назад в Южной Корее, но оказался предназначенным для детской игровой платформы. Тем не менее, это «запоминающее устройство» имеет форму игрового хранилища информации, которое ближе к картам PS Vita и UMD PSP, чем к обычному Blu-ray диску с домашней консолью. Так что некоторые эксперты предполагают, что его можно использовать для нового портативного устройства от Sony. Это подтверждается тем, что Юджин Морисава, старший дизайнер Sony Interactive Entertainment, ответственный за игры для PlayStation, является автором опубликованных рендеров.
Бренд Sony запатентовала данные и изображения необычного картриджа, что вызвало слухи о характере продукта, для которого он предназначен. Последней консолью на базе картриджей, выпущенной компанией, была злополучная PS Vita. Она не снискала популярности среди клиентов фирмы и поэтому её продолжение не планируется. Предназначение продукта остается неясным, но он может иметь какое-то отношение к грядущей PlayStation 5, которая будет выпущена до нового года. Консоль следующего поколения, как сообщают в компании, содержит привод Blu-ray, способный считывать трехслойные диски объемом до 100 ГБ. Скорее всего приставке не потребуется запускать игры с картриджа. Возможно покупатели получат неизвестную функцию в качестве расширяемого накопителя.
Аналогичный патент был обнаружен около года назад в Южной Корее, но оказался предназначенным для детской игровой платформы. Тем не менее, это «запоминающее устройство» имеет форму игрового хранилища информации, которое ближе к картам PS Vita и UMD PSP, чем к обычному Blu-ray диску с домашней консолью. Так что некоторые эксперты предполагают, что его можно использовать для нового портативного устройства от Sony. Это подтверждается тем, что Юджин Морисава, старший дизайнер Sony Interactive Entertainment, ответственный за игры для PlayStation, является автором опубликованных рендеров.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:21