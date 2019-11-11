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Эксперты рассказали историю появления в Китае Дня холостяков

Праздники в разных странах мира берут свое начало многие столетия назад, однако некоторые из них стали отмечать недавно. Эксперты рассказали историю появления в Китае Дня холостяков, который теперь празднуют и другие государства.
Эксперты рассказали историю появления в Китае Дня холостяков

Первыми подобную традицию начали местные студенты в 90-х годах. Для этого ими была выбрана специальная дата – 11 ноября или 11.11. Одинокие люди считали, что сразу 4 единицы подряд отлично подходят для этой ситуации. Сначала дата воспринималась как шутка, однако со временем она стала распространятся по всему Китаю. Тогда местные торговые сети начали организовывать акции именно для этого праздника.

Позже к празднованию Дня холостяков подключились мировые торговые сети, работающие в стране. Сейчас 11.11 к КНР проходят большие распродажи и акции практически на все группы товаров. Другие страны мира присоединились к этой традиции относительно недавно, однако предпочли изменить дату. В России и ЕС праздник отмечают 7 августа, однако тут эта дата не стала настолько же популярной, как в Китае.

Также эксперты напомнили, что многие известные деятели искусства и науки были убежденными холостяками. Среди них стоит отметить Диогена, Иммануила Канта, Ханса Кристиана Андерсена, Николая Гоголя, Исаака Ньютона, Людвига ван Бетховена, Оноре де Бальзака и многих других, сообщает издание Argumenti.ru.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:16

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