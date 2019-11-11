Актер Леонардо Ди Каприо отмечает 45-летие





Первую роль Леонардо Ди Каприо получил в 1988 году, но успеха добился лишь после выхода фильма “Титаник”. С тех пор артист сыграл множество ролей и стал обладателем значимых наград, в том числе “Оскара” за киноленту “Выживший”. Ради победы он согласился съесть в сюжете сырую печень бизона, являясь при этом вегетарианцем. Артист отметил, что реквизит из желе был неправдоподобным, поэтому в финальную версию фильма были включены кадры с неподдельной реакцией Ди Каприо на сырое мясо.Публика уверена, что актеру больше всего нравятся блондинки, но в свои 45 он ни разу не женился, несмотря на многочисленные романы. В октябре Леонардо Ди Каприо заметили на прогулке в Нью-Йорке с Камилой Морроне.