Эксперты: Автомобильные аккумуляторы могут стать мощнее





Лауреат Нобелевской премии 2019 года, чьи исследования оказались критически важными при разработке литий-ионных аккумуляторов, рассказал о собственном видении будущего. Повсеместная технология электрического питания может стать более мощной и менее затратной. Британский ученый Стэнли Уиттингем из Университета Бингемтона был одним из трех ученых, которые получили награду в области химии за разработку подобных типов аккумуляторов. Кроме эффективности работы они доказали повышенную безопасность новой разработки.Уиттингем все еще работает над улучшением качества батарей спустя более четырех десятилетий после первых достижений в государственной лаборатории американского штата Нью-Джерси. Дальнейшее совершенствование может также поддержать усилия по борьбе с изменением климата, предоставляя широкое использование источников возобновляемой энергии. Это позволит автомобилям двигаться дальше, и, что еще более важно, позволит уменьшить размер аккумулятор. Если инженеры могут удвоить энергию в одном и том же объеме, они увеличат плотность, в то же время снизив стоимость материалов и производства. Следующие улучшения будут сосредоточены вокруг ускорения процесса подзарядки, что возможно повысит популярность электромобилей.