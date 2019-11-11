Эксперты: Автомобильные аккумуляторы могут стать мощнее
Британский лауреат Нобелевской премии говорит, что аккумуляторы для машин могут стать мощнее в будущем. Для этого нужно развивать новую технологию литий-ионных батарей.
Лауреат Нобелевской премии 2019 года, чьи исследования оказались критически важными при разработке литий-ионных аккумуляторов, рассказал о собственном видении будущего. Повсеместная технология электрического питания может стать более мощной и менее затратной. Британский ученый Стэнли Уиттингем из Университета Бингемтона был одним из трех ученых, которые получили награду в области химии за разработку подобных типов аккумуляторов. Кроме эффективности работы они доказали повышенную безопасность новой разработки.
Уиттингем все еще работает над улучшением качества батарей спустя более четырех десятилетий после первых достижений в государственной лаборатории американского штата Нью-Джерси. Дальнейшее совершенствование может также поддержать усилия по борьбе с изменением климата, предоставляя широкое использование источников возобновляемой энергии. Это позволит автомобилям двигаться дальше, и, что еще более важно, позволит уменьшить размер аккумулятор. Если инженеры могут удвоить энергию в одном и том же объеме, они увеличат плотность, в то же время снизив стоимость материалов и производства. Следующие улучшения будут сосредоточены вокруг ускорения процесса подзарядки, что возможно повысит популярность электромобилей.
Лауреат Нобелевской премии 2019 года, чьи исследования оказались критически важными при разработке литий-ионных аккумуляторов, рассказал о собственном видении будущего. Повсеместная технология электрического питания может стать более мощной и менее затратной. Британский ученый Стэнли Уиттингем из Университета Бингемтона был одним из трех ученых, которые получили награду в области химии за разработку подобных типов аккумуляторов. Кроме эффективности работы они доказали повышенную безопасность новой разработки.
Уиттингем все еще работает над улучшением качества батарей спустя более четырех десятилетий после первых достижений в государственной лаборатории американского штата Нью-Джерси. Дальнейшее совершенствование может также поддержать усилия по борьбе с изменением климата, предоставляя широкое использование источников возобновляемой энергии. Это позволит автомобилям двигаться дальше, и, что еще более важно, позволит уменьшить размер аккумулятор. Если инженеры могут удвоить энергию в одном и том же объеме, они увеличат плотность, в то же время снизив стоимость материалов и производства. Следующие улучшения будут сосредоточены вокруг ускорения процесса подзарядки, что возможно повысит популярность электромобилей.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:23