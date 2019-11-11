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Lada Vesta с вариатором будет медленнее версии с механической КПП

Компания «АвтоВАЗ» представила характеристики Lada Vesta 2020 модельного года. Версия модели с вариатором оказалась значительно медленнее варианта с механической КПП, являющейся самой быстрой из всех новинок.

«АвтоВАЗ» уже давно начал традицию публикации скоростных характеристик своих новинок перед выходом. Презентация седана, универсала и кросса Lada Vesta тоже не обошлась без них. Комплектация новинки с 1,6-литровым двигателем, выдающая 113 лошадиных сил, имеет максимальную скорость в 170 км/ч, а разгон до «сотни» у нее занимает 12,2 секунды. Многие могут удивиться, но аналогичный вариант модели с механической КПП оказался ощутимо быстрее. Такая версия автомобиля сможет разгоняться до 182 км/ч, а набирать «сотню» она будет на 1 секунду быстрее.

Самым медленным вариантом Lada Vesta 2020 модельного года окажется комплектация с вариатором. Ее разгон до «сотни» будет занимать 14,1 секунды, а вот максимальная скорость будет совпадать с механической КПП – 182 км/ч. Эксперты отмечают, что подобная особенность отличия разных трансмиссий есть у всех производителей, просто они редко публикуют настолько детальную информацию о каждой из версий.

Lada Vesta 2020 модельного года в смешанном цикле получит расход топлива, равный 7,4 литра. В городе он повысится до 9,9 литров, а на трассе снизится до 6. Стоимость версии с «механикой» составит 610 тысяч рублей, а с «роботом» - 677 тысяч.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:46

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