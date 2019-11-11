Volvo представила в России седан Volvo S60 в доступной комплектации Momentum





Продажи данной версии Volvo S60 начнутся в феврале 2020 года. Комплектация Momentum предлагается покупателям с 2,0-литровым бензиновым двигателем, генерирующем 190 лошадиных сил. Автомобиль будет комплектоваться передним приводом. Примечательно, что машина с аналогичными характеристиками в версии Inscription продается за 2,77 млн рублей. В настоящий момент непонятно, в чем будут состоять отличия между этими комплектациями.Седан Volvo S60, как и все остальные автомобили немецкого автопроизводителя, получит систему безопасности City Safety. Кроме того, доступная комплектация Momentum должна располагать Pilot Assistant, помогающим водителям при поворотах. Также имеются системы контроля полосы движения и недопущения выезда с дороги.Volvo S60 стал первой моделью немецкой компании, которая собирается на заводах в США. В России автомобиль не стал пользоваться большой популярностью после его выхода, хотя эксперты предрекали ему большой успех. С момента начала продаж на российском авторынке было реализовано всего 46 авто. Выход доступной комплектации может переломить этот негативный тренд.