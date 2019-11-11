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Путин заявил о хищениях в ходе строительства космодрома “Восточный”

Владимир Путин сделал заявление о хищениях, имевших место в ходе строительства космодрома “Восточный”. Президент обратил внимание на имевшие в процессе работы над проектом беспорядки, его слова прозвучали в рамках совещания с членами правительства РФ.
Путин заявил о хищениях в ходе строительства космодрома “Восточный”

По словам Путина, хищения составляют сотни миллионов, которые исчезли в процессе работы над возведением космодрома, находящегося в Амурской области. Также он отметил, что знает о допущенных многочисленных нарушениях, за которые последуют возбуждения уголовных дел. Президент подчеркнул, что виновные в воровстве обязательно понесут ответственность согласно УК РФ.

Путин потребовал от ответственных лиц всячески препятствовать нецелевому расходу средств, особенно на этапе закупки оборудования, необходимого для воплощения в жизнь ряда нацпроектов, включая площадку “Восточный”.

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Политика / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:21

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