Путин заявил о хищениях в ходе строительства космодрома “Восточный”
Владимир Путин сделал заявление о хищениях, имевших место в ходе строительства космодрома “Восточный”. Президент обратил внимание на имевшие в процессе работы над проектом беспорядки, его слова прозвучали в рамках совещания с членами правительства РФ.
По словам Путина, хищения составляют сотни миллионов, которые исчезли в процессе работы над возведением космодрома, находящегося в Амурской области. Также он отметил, что знает о допущенных многочисленных нарушениях, за которые последуют возбуждения уголовных дел. Президент подчеркнул, что виновные в воровстве обязательно понесут ответственность согласно УК РФ.
Путин потребовал от ответственных лиц всячески препятствовать нецелевому расходу средств, особенно на этапе закупки оборудования, необходимого для воплощения в жизнь ряда нацпроектов, включая площадку “Восточный”.
По словам Путина, хищения составляют сотни миллионов, которые исчезли в процессе работы над возведением космодрома, находящегося в Амурской области. Также он отметил, что знает о допущенных многочисленных нарушениях, за которые последуют возбуждения уголовных дел. Президент подчеркнул, что виновные в воровстве обязательно понесут ответственность согласно УК РФ.
Путин потребовал от ответственных лиц всячески препятствовать нецелевому расходу средств, особенно на этапе закупки оборудования, необходимого для воплощения в жизнь ряда нацпроектов, включая площадку “Восточный”.