Археологи: Древние инки использовали высокотехнологичные инструменты
Во время раскопок в Перу археологи обнаружили следы лазера на стене древней крепости. Оказалось, что их оставили древние инки с помощью высокотехнологичных инструментов.
Мастерство резьбы по камню было распространено у древних цивилизаций. Несмотря на наличие примитивных технологий, инки смогли создать некогда впечатляющую каменную крепость Саксайуаман. Российские исследователи, изучавшие останки строения, заметили необычные следы на мегалитах. Ими оказались формы неопознанных инструментов, которые не только расплавили камень, но и изменили структуру породы. Ученые говорят, что столь высокие температуры на сегодняшний день могут быть из-за использования лазера. Археологи теряются в догадках, каким образом античному населению Латинской Америки удалась такая сложная операция.
Российский эксперт Игорь Левашов утверждает, что каменный блок находился в пластичном состоянии, что облегчило резьбу по нему. На опубликованных снимках видно, что след был оставлен в результате проверки инструмента, подобно теперешним сварщикам. Скептики сомневаются в возможности присутствия развитого оборудования и списывают находку на постепенную коррозию материала. Известно, что Саксайуаман был построен в 15 веке, но работы проводились более 50 лет. Он использовался в качестве храмового комплекса и оборонной цитадели, чье религиозное значение представляло обожествленное светило. Сейчас это место является популярной точкой для туристов, которые собираются на ежегодный Инти Райми, фестиваль Солнца.
Мастерство резьбы по камню было распространено у древних цивилизаций. Несмотря на наличие примитивных технологий, инки смогли создать некогда впечатляющую каменную крепость Саксайуаман. Российские исследователи, изучавшие останки строения, заметили необычные следы на мегалитах. Ими оказались формы неопознанных инструментов, которые не только расплавили камень, но и изменили структуру породы. Ученые говорят, что столь высокие температуры на сегодняшний день могут быть из-за использования лазера. Археологи теряются в догадках, каким образом античному населению Латинской Америки удалась такая сложная операция.
Российский эксперт Игорь Левашов утверждает, что каменный блок находился в пластичном состоянии, что облегчило резьбу по нему. На опубликованных снимках видно, что след был оставлен в результате проверки инструмента, подобно теперешним сварщикам. Скептики сомневаются в возможности присутствия развитого оборудования и списывают находку на постепенную коррозию материала. Известно, что Саксайуаман был построен в 15 веке, но работы проводились более 50 лет. Он использовался в качестве храмового комплекса и оборонной цитадели, чье религиозное значение представляло обожествленное светило. Сейчас это место является популярной точкой для туристов, которые собираются на ежегодный Инти Райми, фестиваль Солнца.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:39