Аналитики назвали “худший кошмар” для Китая и России





В октябре телекомпания NRK проинформировала о том, что в море находится не менее восьми подлодок России, которые намерены как можно дальше зайти в воды Северной Атлантики. При этом аналитики обратили внимание на то, что флот Китая получил статус крупнейшего в мире, обогнав США. Эксперты уверены, что российская и китайская стороны могут пострадать в результате поставок Австралии нескольких субмарин, относящихся к типу Virginia.Посредством указанного шага Америка получит возможность усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддержав политику Запада, которая ориентирована на сдерживание Китая.