Алексей Ягудин поддержал Петра Чернышева в студии “Ты не поверишь!”
Фигурист Алексей Ягудин поддерживает коллегу Петра Чернышева. Олимпийский чемпион стал гостем студии программы “Ты не поверишь!” на канале НТВ.
Как отметил Алексей Ягудин, он постоянно гуляет около дома Заворотнюк, поскольку звезды живут почти по соседству. Фигурист считает супруга актрисы очень сильным человеком, который знает, что делает. От себя и своей семьи артист пожелал коллеге сил, а также отметил, что не представляет, что сейчас происходит с родственниками знаменитости. В поддержку Заворотнюк также выступают многие другие отечественные звезды, например, Алексей Тихонов пообещал в любой момент прийти на помощь.
Татьяна Навка оказала особую помощь семье Чернышева, передав все собранные за спектакль от 10 ноября деньги на лечение Заворотнюк. Фигуристка отметила, что актриса настроена на выздоровление и хорошо противостоит болезни.
Как отметил Алексей Ягудин, он постоянно гуляет около дома Заворотнюк, поскольку звезды живут почти по соседству. Фигурист считает супруга актрисы очень сильным человеком, который знает, что делает. От себя и своей семьи артист пожелал коллеге сил, а также отметил, что не представляет, что сейчас происходит с родственниками знаменитости. В поддержку Заворотнюк также выступают многие другие отечественные звезды, например, Алексей Тихонов пообещал в любой момент прийти на помощь.
Татьяна Навка оказала особую помощь семье Чернышева, передав все собранные за спектакль от 10 ноября деньги на лечение Заворотнюк. Фигуристка отметила, что актриса настроена на выздоровление и хорошо противостоит болезни.