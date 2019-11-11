Кети Топурия похвасталась прической выпускниц-школьниц

Солистка группы A’Studio сделала селфи, показав изменения во внешнем виде. Артистка запечатлена с высоким пучком, а с одной стороны ее лицо обрамляет прядь волос. Кети Топурия опубликовала серию из трех фото, показав поклонникам свой образ с разных сторон. По мнению звезды, именно такой вариант чаще всего выбирают выпускницы. Артистка запечатлена в топе на бретельках с ярким макияжем, сделав акцент на глаза.Коллега артистки Наталья Чистякова-Ионова назвала ее “бомбой”, а также в комментариях массу комплиментов высказали поклонники Кети Топурии.