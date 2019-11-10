Яна Рудковская заявила о кризисе в отношениях с Евгением Плющенко





Впервые о проблемах в отношениях с Евгением Плющенко Яна Рудковская рассказала в рамках программы «ЯнаСупер», выходящей на YouTube. Знаменитость заявила, что в их браке наметился заметный кризис, начавшийся уже достаточно давно, однако с каждым днем его проявления лишь усиливаются. По словам обоих супругов, они стали замечать разницу между собой в ценностях и взглядах на жизнь.Евгений Плющенко все больше отдает предпочтение спокойному ритму, часто предпочитает оставаться дома и редко проявляет желание посещать светские мероприятия, чего нельзя сказать о Яне Рудковской, ведь ей из-за профессии необходимо постоянно передвигаться и присутствовать на разных встречах. Один из недавних конфликтов супругов случился из-за того, что фигурист не хотел идти на светское мероприятие со своей женой. Такое желание он аргументировал тем, что там его никто не ждет.По словам Яны Рудковской, изначально Евгений Плющенко был очень активным и с радостью соглашался на разные предложения. Стоит отметить, что в момент заключения брака продюсеру был 31 год, а фигуристу – 24. В настоящий момент супруги стараются прислушиваться к друг другу и решить имеющийся в их отношениях кризис.