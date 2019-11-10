Татьяна Буланова призналась, что недавно побывала у пластического хирурга





Недавно Татьяна Буланова отметила собственное 50-летие, а в новом интервью артистка призналась, что совершенно не ощущает своего возраста. Она до сих пор чувствует себя на 30-35 лет, не предпринимая никаких усилий для омоложения. Однако звезда предпочитает есть небольшие порции, чтобы сохранять молодость и здоровье. До сих пор Татьяна Буланова не пользовала радикальными методами омоложения, например, не делала пластических операций. Однако недавно она посещала хирурга ради консультации, но врач заверил, что певице пока не нужны вмешательства.Татьяна Буланова призналась, что имеет постоянного бойфренда, но относится к нему с осторожностью. Также артистка продолжает творческую деятельность, регулярно отправляясь на гастроли.