Ирина Титова прокомментировала причины роспуска лейбла MALFA





Как отметила Ирина Титова, все песни группы “Серебро” авторства Ольги Серябкиной были отданы ей. Участники лейбла в итоге пошли своей дорогой с возможностью петь песни, которые написал для них Фадеев. Исключением стали только Олег Майами и Наргиз Закирова. Титова отметила, что после конфликта певица в итоге не держит зла на бывшего наставника. Также она заявила, что никто из группы не был “рабом” и каждый видел, что подписывал. В частности, ей дали контракт на руки и время с ним ознакомиться.Титова предположила, что Фадеев устал от постоянного давления, поскольку его артисты хотели больше денег и славы. Певица отметила, что некоторое время продюсер ходил в берушах из-за проблем со слухом, а также рассказала, что у него есть болезни сердца и лишний вес. Артистка считает, что музыканту следует продолжать сольную карьеру.