Ирина Титова прокомментировала причины роспуска лейбла MALFA
Экс-участница музыкальной группы “Серебро” Ирина Титова прокомментировала возможные причины роспуска лейбла MALFA Максима Фадеева. Певица стала гостьей студии программы “Звезды сошлись”.
Как отметила Ирина Титова, все песни группы “Серебро” авторства Ольги Серябкиной были отданы ей. Участники лейбла в итоге пошли своей дорогой с возможностью петь песни, которые написал для них Фадеев. Исключением стали только Олег Майами и Наргиз Закирова. Титова отметила, что после конфликта певица в итоге не держит зла на бывшего наставника. Также она заявила, что никто из группы не был “рабом” и каждый видел, что подписывал. В частности, ей дали контракт на руки и время с ним ознакомиться.
Титова предположила, что Фадеев устал от постоянного давления, поскольку его артисты хотели больше денег и славы. Певица отметила, что некоторое время продюсер ходил в берушах из-за проблем со слухом, а также рассказала, что у него есть болезни сердца и лишний вес. Артистка считает, что музыканту следует продолжать сольную карьеру.
Как отметила Ирина Титова, все песни группы “Серебро” авторства Ольги Серябкиной были отданы ей. Участники лейбла в итоге пошли своей дорогой с возможностью петь песни, которые написал для них Фадеев. Исключением стали только Олег Майами и Наргиз Закирова. Титова отметила, что после конфликта певица в итоге не держит зла на бывшего наставника. Также она заявила, что никто из группы не был “рабом” и каждый видел, что подписывал. В частности, ей дали контракт на руки и время с ним ознакомиться.
Титова предположила, что Фадеев устал от постоянного давления, поскольку его артисты хотели больше денег и славы. Певица отметила, что некоторое время продюсер ходил в берушах из-за проблем со слухом, а также рассказала, что у него есть болезни сердца и лишний вес. Артистка считает, что музыканту следует продолжать сольную карьеру.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00