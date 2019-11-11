Смарт-часы Apple Watch могут получить Touch ID





Американское управление по патентам приняло заявку Apple на создание механизма для Watch. Теперь «яблочный» технологический гигант собирается переместить антенны из главного модуля в ремешок, чтобы изменить внутреннюю систему Apple Watch и увеличить их функционал.В дальнейшем экран смарт-часов можно будет применять для снятия отпечатков пальцев. Сканер Touch ID появится в устройствах нового поколения. Доля новинки на рынке составляет почти 48%.Apple Watch - наручные часы с дополнительной функциональностью, впервые презентованные в 20144 году. Для полноформатной работы аксессуара необходим смартфон iPhone 5 или новые версии. Продавать данную разработку американская компания начала в США, Германии, Японии, Британии, Канаде и некоторых других странах.