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Смарт-часы Apple Watch могут получить Touch ID

Смарт-часы Apple Watch будут оснащаться сканером отпечатков пальцев Touch ID. Технология даст возможность оплачивать товар, подтверждая действия отпечатком пальцев.
Смарт-часы Apple Watch могут получить Touch ID

Американское управление по патентам приняло заявку Apple на создание механизма для Watch. Теперь «яблочный» технологический гигант собирается переместить антенны из главного модуля в ремешок, чтобы изменить внутреннюю систему Apple Watch и увеличить их функционал.

В дальнейшем экран смарт-часов можно будет применять для снятия отпечатков пальцев. Сканер Touch ID появится в устройствах нового поколения. Доля новинки на рынке составляет почти 48%.

Apple Watch - наручные часы с дополнительной функциональностью, впервые презентованные в 20144 году. Для полноформатной работы аксессуара необходим смартфон iPhone 5 или новые версии. Продавать данную разработку американская компания начала в США, Германии, Японии, Британии, Канаде и некоторых других странах.

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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:00

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