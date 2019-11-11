Смарт-часы Apple Watch могут получить Touch ID
Смарт-часы Apple Watch будут оснащаться сканером отпечатков пальцев Touch ID. Технология даст возможность оплачивать товар, подтверждая действия отпечатком пальцев.
Американское управление по патентам приняло заявку Apple на создание механизма для Watch. Теперь «яблочный» технологический гигант собирается переместить антенны из главного модуля в ремешок, чтобы изменить внутреннюю систему Apple Watch и увеличить их функционал.
В дальнейшем экран смарт-часов можно будет применять для снятия отпечатков пальцев. Сканер Touch ID появится в устройствах нового поколения. Доля новинки на рынке составляет почти 48%.
Apple Watch - наручные часы с дополнительной функциональностью, впервые презентованные в 20144 году. Для полноформатной работы аксессуара необходим смартфон iPhone 5 или новые версии. Продавать данную разработку американская компания начала в США, Германии, Японии, Британии, Канаде и некоторых других странах.
Американское управление по патентам приняло заявку Apple на создание механизма для Watch. Теперь «яблочный» технологический гигант собирается переместить антенны из главного модуля в ремешок, чтобы изменить внутреннюю систему Apple Watch и увеличить их функционал.
В дальнейшем экран смарт-часов можно будет применять для снятия отпечатков пальцев. Сканер Touch ID появится в устройствах нового поколения. Доля новинки на рынке составляет почти 48%.
Apple Watch - наручные часы с дополнительной функциональностью, впервые презентованные в 20144 году. Для полноформатной работы аксессуара необходим смартфон iPhone 5 или новые версии. Продавать данную разработку американская компания начала в США, Германии, Японии, Британии, Канаде и некоторых других странах.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:00