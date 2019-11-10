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Эвелина Бледанс рассказала, что сейчас происходит в семье Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Эвелина Бледанс прокомментировала ситуацию с Анастасией Заворотнюк. Артистка отметила, что семья ее коллеги сейчас «держит оборону» и старается не выносить проблему на всеобщее обозрение, поэтому не хочет говорить о том, что сейчас происходит.
Эвелина Бледанс рассказала, что сейчас происходит в семье Анастасии Заворотнюк

Эвелина Бледанс стала участницей программы «Звезды сошлись», где обсуждалась тема Анастасии Заворотнюк и ее болезни. Точной информации относительно состояния актрисы до сих пор нет, поэтому многие поклонники продолжают волноваться за знаменитость. Именно поэтому ведущая Лера Кудрявцева поинтересовалась у коллеги звезды «Моей прекрасной няни» о том, что сейчас происходит в семье знаменитостей.

По словам Эвелины Бледанс, «они держат оборону» и стараются решить все имеющиеся проблемы сообща. Именно поэтому родные Анастасии Заворотнюк не общаются с прессой и пресекают любую утечку информации. При этом звезда заявила, что ситуация у артистки действительно серьезная, но она точно не является безысходной. Именно поэтому знаменитость попросила поклонников проявить терпение и дождаться официальных комментариев.

Отдельно Эвелина Бледанс похвалила супруга Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева, который несмотря на состояние своей супруги смог отыграть несколько выступлений вместе с шоу Татьяны Навки. Актриса была на одном из них и осталась под впечатлением.

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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:46

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