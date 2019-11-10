Сергей Жорин рассказал, сколько денег Максим Фадеев потерял после роспуска MALFA





По мнению Сергея Жорина, продюсер сделал слишком эмоциональный жест. Оказалось, что Фадеев мог потерять миллионы долларов, при этом он раздал эти деньги людям, которые не всегда хорошо о нем отзываются. Адвокат отметил, что некоторые бывшие подопечные “убивали” его своими высказываниями после того, как стороны сошлись в мирном разрыве контракта. Жорина удивляют заявления некоторых звезд, что их якобы обманывали и заставляли работать за еду.Наргиз Закирова считала, что должна была развиваться быстрее. Адвокат уверен: певица забывала обо всем, что для нее делал продюсер. В частности, некоторое время назад муж угрожал ей, в связи с чем Фадеев принял меры, чтобы защитить подопечную.