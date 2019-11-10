Звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова не будет менять веру по требованию мужа

На данный момент у Евгении Феофилактовой отношения с иностранцем. Большинство поклонников к такому союзу относятся очень даже неоднозначно. Они уверены, что у нового возлюбленного скорее всего свои взгляды на жизнь, которые могут не совпадать с теми, которые присущи участнице.Фанаты спросили: не будет ли она менять свою веру, если об этом попросит любимый человек. Оказалось, что в последнее время Феофилактовой такой вопрос задают очень часто.Девушка отметила, что ее любимый никогда не затрагивал эту тему, а также сам является христианином, а не мусульманином, как все думали.Так Евгения Феофилактова закрыла тему о вероисповедании, которая очень сильно волновала поклонников.