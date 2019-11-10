Сергей Глушко рассказал, как приревновал Наташу Королеву к Владимиру Зеленскому





Выступающий под псевдонимом Тарзан танцовщик сделал заявление в программе Регины Тодоренко о взаимоотношениях с Владимиром Зеленским. Оказалось, что они работали на одних площадках еще до того, как украинский артист занял пост главы государства. При этом Глушко сильно ревновал свою избранницу, а сама Королева была искренне удивлена таким признанием. В итоге певица больше раззадорила мужа, отметив, что Зеленский поправлял ей юбочку.Королева также рассказала, что в то время чувствовала ревность супруга, но не понимала, из-за кого возникает такая реакция. Певица считает, что в начале супружеской жизни такие выходки были обыденностью, а сейчас скорее стали редкими эпизодами.