Сергей Глушко рассказал, как приревновал Наташу Королеву к Владимиру Зеленскому
Супруг отечественной исполнительницы Наташи Королевой откровенно рассказал, что какое-то время назад ревновал свою жену к Владимиру Зеленскому. Сергей Глушко с женой стали гостями студии шоу “Пятница с Региной”.
Выступающий под псевдонимом Тарзан танцовщик сделал заявление в программе Регины Тодоренко о взаимоотношениях с Владимиром Зеленским. Оказалось, что они работали на одних площадках еще до того, как украинский артист занял пост главы государства. При этом Глушко сильно ревновал свою избранницу, а сама Королева была искренне удивлена таким признанием. В итоге певица больше раззадорила мужа, отметив, что Зеленский поправлял ей юбочку.
Королева также рассказала, что в то время чувствовала ревность супруга, но не понимала, из-за кого возникает такая реакция. Певица считает, что в начале супружеской жизни такие выходки были обыденностью, а сейчас скорее стали редкими эпизодами.
Выступающий под псевдонимом Тарзан танцовщик сделал заявление в программе Регины Тодоренко о взаимоотношениях с Владимиром Зеленским. Оказалось, что они работали на одних площадках еще до того, как украинский артист занял пост главы государства. При этом Глушко сильно ревновал свою избранницу, а сама Королева была искренне удивлена таким признанием. В итоге певица больше раззадорила мужа, отметив, что Зеленский поправлял ей юбочку.
Королева также рассказала, что в то время чувствовала ревность супруга, но не понимала, из-за кого возникает такая реакция. Певица считает, что в начале супружеской жизни такие выходки были обыденностью, а сейчас скорее стали редкими эпизодами.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:23