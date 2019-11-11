Блогер канала «Stenni тест-драйв» оценил обновленную модель Audi Q7





Испытатель решил понять отличие новинки от прежнего поколения Audi Q7. В первую очередь, он заметил, что двигатель остался предыдущим, но сама машина действительно стала лучше. Изначально может появиться впечатление, что мотор «задушен», что и есть в действительности, но существует простой способ «освобождения» иномарки: это деактивирует автостоп.Audi Q7 2020 понравилась блогеру больше, чем минувшая генерация. Внешне она очень симпатичная и напоминает Q8, произведенную до этого. Сохранились качественная отделка и сенсорные дисплеи, так что новая машина от немецкого производителя впервые за долгое время стала по-настоящему самостоятельной и оригинальной.