Блогер канала «Stenni тест-драйв» оценил обновленную модель Audi Q7
По мнению блогера канала «Stenni тест-драйв», новая модель Audi Q7 более динамичная, нежели прежняя модификация. Для этого он устроил заезд на автомобиле.
Испытатель решил понять отличие новинки от прежнего поколения Audi Q7. В первую очередь, он заметил, что двигатель остался предыдущим, но сама машина действительно стала лучше. Изначально может появиться впечатление, что мотор «задушен», что и есть в действительности, но существует простой способ «освобождения» иномарки: это деактивирует автостоп.
Audi Q7 2020 понравилась блогеру больше, чем минувшая генерация. Внешне она очень симпатичная и напоминает Q8, произведенную до этого. Сохранились качественная отделка и сенсорные дисплеи, так что новая машина от немецкого производителя впервые за долгое время стала по-настоящему самостоятельной и оригинальной.
Испытатель решил понять отличие новинки от прежнего поколения Audi Q7. В первую очередь, он заметил, что двигатель остался предыдущим, но сама машина действительно стала лучше. Изначально может появиться впечатление, что мотор «задушен», что и есть в действительности, но существует простой способ «освобождения» иномарки: это деактивирует автостоп.
Audi Q7 2020 понравилась блогеру больше, чем минувшая генерация. Внешне она очень симпатичная и напоминает Q8, произведенную до этого. Сохранились качественная отделка и сенсорные дисплеи, так что новая машина от немецкого производителя впервые за долгое время стала по-настоящему самостоятельной и оригинальной.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:00