Changan представил в России два новых кроссовера CS55 и CS75





Кроссовер Changan CS55 предложит российским покупателям безальтернативный 1,5-литровый двигатель, генерирующий 143 «лошадки». Мотор будет работать вместе с автоматической коробкой передач Aisin. Модель получит множество опций помощи водителю, среди них, система курсовой устойчивости Bosch третьего поколения. Новинка также будет иметь двухзонный климат-контроль, электромеханический стояночный тормоз и бесключевой доступ. Ценники на эту модель огласят в день старта продаж, однако эксперты ожидают, что стоимость автомобилей будет от 1,2 до 1,4 млн рублей.Относительно второго кроссовера китайского бренда информации куда меньше. Changan CS75 лишь недавно привезли в Россию и он только готовится для прохождения сертификации. Модель является рестайлинговой, поэтому основные перемены могут оказаться внешними, тогда как ходовые характеристики останутся прежними. Если так и произойдет, то автомобиль получит 1,8-литровый двигатель, генерирующий 150 лошадиных сил. В прежней версии авто мотор работал вместе с «автоматом». Процедура получения ОТТС обычно занимает до 6 месяцев, поэтому появление новинки стоит ждать не раньше 2 квартала 2020 года.