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Поклонники раскритиковали Ладу Дэнс за чрезмерное увлечение пластикой

Певицу Ладу Дэнс поклонники раскритиковали за чрезмерную любовь к пластическим операциям и заподозрили в злоупотреблении уколами красоты. Звезда активно делится новыми фотографиями в своем Instagram-аккаунте.

Они заметили первые изменения во внешности певицы несколько лет назад, когда артистка приняла участие в шоу “Точь-в-точь”. Тогда публика заподозрила наличие филлеров и подтяжек, а теперь, по мнению фанатов, Лада Дэнс изменилась до неузнаваемости. Не так давно звезда стала гостьей студии шоу “Привет, Андрей!”, посвященного творчеству Олега Газманова. Фанаты удивились образу певицы, отметив слишком пухлые губы, которые она подчеркивает яркой помадой.

В своем Instagram-аккаунте Лада Дэнс часто публикует фото с отдыха, например, недавно она посетила ОАЭ. Одним из любимых курортов звезды стал итальянский Форте-дей-Марми. Артистка отмечала, что своим формам обязана спортом, а также она танцует, разрабатывая движения для выступлений вместе с хореографом.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:16

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