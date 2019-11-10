Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель отреклась от Романа Макеева из-за мамы





Стоит отметить, что Татьяна Владимировна перестала принимать тот выбор, который сделала Алена Рапунцель. Она в прямом смысле этого слова против Романа Макеева и идти на компромисс не собирается. Так, женщина поставила Алену перед фактом, чтобы она выбрала с кем будет жить.Роман Макеев отметил, что у Алены мама всегда на первом месте. По словам участника, избранница попросила его съехать на время из ВИП-дома, чтобы она могла как-то наладить общение с родительницей, но пока ничего не изменилось.Макеев рассказал, что скорее всего Татьяна Владимировна испугалась его серьезных намерений по отношению к дочери, так как узнала, о том, что он намерен сделать ей предложение.Однако Роман Макеев сдаваться так просто не собирается. Все вещи проектант оставил у Алены дома, так как намерен быть вместе с ней.