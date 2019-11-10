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Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель отреклась от Романа Макеева из-за мамы

Участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель бросила своего молодого человека из-за мамы. Девушка выбрала Татьяну Владимировну, а не Романа Макеева.

Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель отреклась от Романа Макеева из-за мамы

Стоит отметить, что Татьяна Владимировна перестала принимать тот выбор, который сделала Алена Рапунцель. Она в прямом смысле этого слова против Романа Макеева и идти на компромисс не собирается. Так, женщина поставила Алену перед фактом, чтобы она выбрала с кем будет жить.

Роман Макеев отметил, что у Алены мама всегда на первом месте. По словам участника, избранница попросила его съехать на время из ВИП-дома, чтобы она могла как-то наладить общение с родительницей, но пока ничего не изменилось.

Макеев рассказал, что скорее всего Татьяна Владимировна испугалась его серьезных намерений по отношению к дочери, так как узнала, о том, что он намерен сделать ей предложение.


Однако Роман Макеев сдаваться так просто не собирается. Все вещи проектант оставил у Алены дома, так как намерен быть вместе с ней.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:08

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