Нейкед MV Agusta Rush 1000 представлен в Милане
Компания из Италии MV Agusta показала нейкед Rush 1000. Новую модель зрители увидели на выставке в Милане.
Оснащенный литровым мотором, генерирующим 209 лошадиных сил нейкед базируется на платформе Brutale 1000 RR. Транспорт получил флагманские особенности. Например, выхлоп создала компания RC-Project, регулируемо-электронная подвеска сконструирована Ohlins, а тормоза Brembo. Мотоцикл может похвастаться коваными колесными дисками и светодиодной оптикой, а его обтекатель создан из углеродного волокна. MV Agusta Rush 1000 могут не допустить на обычные проезжие части. В пользу этого предположения свидетельствует отсутствие подножек, крепления знака, зеркал и одноместное кресло.
Производитель мотоциклов MV Agusta базируется в Кашина-Косте возле Милана и ведет свою историю с февраля 1945 года как филиал авиационной фирмы Agusta, учрежденной в начале 20-х годов Джованни Аугуста. Байки фирмы активно принимали участие в чемпионатах мира по гонках, выиграв в общей сложности 3000 соревнования.
Оснащенный литровым мотором, генерирующим 209 лошадиных сил нейкед базируется на платформе Brutale 1000 RR. Транспорт получил флагманские особенности. Например, выхлоп создала компания RC-Project, регулируемо-электронная подвеска сконструирована Ohlins, а тормоза Brembo. Мотоцикл может похвастаться коваными колесными дисками и светодиодной оптикой, а его обтекатель создан из углеродного волокна. MV Agusta Rush 1000 могут не допустить на обычные проезжие части. В пользу этого предположения свидетельствует отсутствие подножек, крепления знака, зеркал и одноместное кресло.
Производитель мотоциклов MV Agusta базируется в Кашина-Косте возле Милана и ведет свою историю с февраля 1945 года как филиал авиационной фирмы Agusta, учрежденной в начале 20-х годов Джованни Аугуста. Байки фирмы активно принимали участие в чемпионатах мира по гонках, выиграв в общей сложности 3000 соревнования.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:00