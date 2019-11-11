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Автоэксперт назвал 3 признака скорой поломки двигателя машины

Автоэксперт Алексей Хресин поделился советами, помогающими водителям избежать капитального ремонта мотора автомобиля. Специалист назвал 3 признака скоро поломки двигателя машины и рассказал, как на них реагировать.
Автоэксперт назвал 3 признака скорой поломки двигателя машины

По его словам, с поломками мотора затягивать никогда нельзя. Промедление в такой ситуации чревато выходом из строя всего двигателя, из-за чего его придется полностью менять, а это обойдется владельцу машины в круглую сумму. При обнаружении указанных признаков автоэксперт советует остановиться, открыть капот и провести первичный осмотр силовой установки. В таком случае можно заметить сорвавшийся ремень, однако все остальные проблемы будут не заметны. Затем лучше сразу отправиться на СТО.

Первый признак скорой поломки двигателя машины, отмечает Алексей Хресин – это появление стука, которого раньше не было, поэтому его нельзя упускать из виду. Второй по значимости фактор – резкая потеря тяги. Причина этой проблемы может быть не только в силовой установке, но и свечах, однако в такой ситуации лучше перестраховаться и проверить оба варианта.

Последний признак скорой поломки двигателя связан с загоранием новой лампочки на приборной панели, особенно если она никогда до этого не мигала. Этот фактор не является крайне важным, но должен заставить водителя задуматься и проследить за работой мотора в будущем.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:00

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