После смерти Михаила Задорнова жены сатирика смогли найти общий язык

Слухи о том, что Михаил Задорнов ушел от первой супруги появились в 2009 году. Сейчас Елена Задорнова рассказывает о прекрасных взаимоотношениях между женами звезды. Оказалось, что Велта Задорнова иногда приезжает в гости к Алене Бомбиной, с которой ее сблизило общее горе. При жизни Задорнов предлагал своей наследнице познакомиться со своей второй супругой, но это произошло уже во время его болезни.Известно, что у семьи Михаила Задорнова не возникло споров насчет его наследства, которое было поровну поделено между двумя его женами и дочерью. Велта Задорнова получила квартиру в Подмосковье, дом в Юрмале и машину. Елена Задорнова призналась, что они продали библиотеку, чтобы оплатить лечение юмориста.