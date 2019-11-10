После смерти Михаила Задорнова жены сатирика смогли найти общий язык
После смерти Михаила Задорнова его жены смогли найти общий язык. В программе “Звезды сошлись” Елена Задорнова рассказала о хороших взаимоотношениях между Аленой Бомбиной и Велтой Задорновой.
Слухи о том, что Михаил Задорнов ушел от первой супруги появились в 2009 году. Сейчас Елена Задорнова рассказывает о прекрасных взаимоотношениях между женами звезды. Оказалось, что Велта Задорнова иногда приезжает в гости к Алене Бомбиной, с которой ее сблизило общее горе. При жизни Задорнов предлагал своей наследнице познакомиться со своей второй супругой, но это произошло уже во время его болезни.
Известно, что у семьи Михаила Задорнова не возникло споров насчет его наследства, которое было поровну поделено между двумя его женами и дочерью. Велта Задорнова получила квартиру в Подмосковье, дом в Юрмале и машину. Елена Задорнова призналась, что они продали библиотеку, чтобы оплатить лечение юмориста.
Слухи о том, что Михаил Задорнов ушел от первой супруги появились в 2009 году. Сейчас Елена Задорнова рассказывает о прекрасных взаимоотношениях между женами звезды. Оказалось, что Велта Задорнова иногда приезжает в гости к Алене Бомбиной, с которой ее сблизило общее горе. При жизни Задорнов предлагал своей наследнице познакомиться со своей второй супругой, но это произошло уже во время его болезни.
Известно, что у семьи Михаила Задорнова не возникло споров насчет его наследства, которое было поровну поделено между двумя его женами и дочерью. Велта Задорнова получила квартиру в Подмосковье, дом в Юрмале и машину. Елена Задорнова призналась, что они продали библиотеку, чтобы оплатить лечение юмориста.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:54