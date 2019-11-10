Алла Пугачева и Максим Галкин негативно отнеслись к идее пригласить священника к Михаилу Задорнову





По мнению Владимира Качана, Алла Пугачева и Максим Галкин посчитали, что представитель духовенства хочет пропиариться за счет Михаила Задорнова. Звезды также подчеркивали, что юморист не давал согласия на встречу со священником, поскольку уже находился в коме. Школьный друг звезды отметил, что на самом деле артист носил крест и причащался, поэтому он нашел священника, после чего чуть не поссорился с Примадонной. Качан надеется, что православные люди смогли помолиться за своего кумира.Владимир Качан также рассказал, что в последнюю встречу Задорнов захотел взять за руку Галкина. При этом артист молчал, но его школьный друг видел, что он не хотел умирать.