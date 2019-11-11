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Нейкед KTM 1290 SUPER DUKE R стал самым главным разочарованием EICMA 2019

Компания KTM привезла на выставку EICMA 2019 нейкед KTM 1290 SUPER DUKE R 2020, который должен был стать самой главной новинкой мероприятия. Эксперты, познакомившиеся с моделью, назвали ее разочарованием.
Нейкед KTM 1290 SUPER DUKE R стал самым главным разочарованием EICMA 2019

KTM 1290 SUPER DUKE R 2020 должен был поразить комбинацией большой мощности и современных технологий, однако если с последним пунктом все в порядке, то с первым – наоборот. Мощность нового нейкеда составит всего 177 лошадиных сил, тогда как эксперты и поклонники мотоциклов ждали от него хотя бы 200 «лошадок». На фоне своих прямых конкурентов Ducati Streetfighter V4 и MV Agusta Brutale 1000RR новинка выглядит достаточно слабо.

Стоит отметить, что в остальных вопросах компания KTM поработала отлично. KTM 1290 SUPER DUKE R 2020 стал значительно легче предшественника за счет многих удачных конструкторских решений, теперь его вес составляет 189 килограмм. Модель получила подвеску WP Apex, обладающую множеством регулировок. Отдельно стоит отметить новый маятник, улучшающий стабильность и управляемость нейкеда.

В вопросе управления KTM 1290 SUPER DUKE R 2020 эксперты отмечают смешанные впечатления. Правый пульт кажется идеальным, он обладает всеми необходимыми кнопками, а вот левый наоборот – перегружен контроллерами и очень неудобен в использовании. В целом они отметили, что данный нейкед можно считать главным разочарованием выставки EICMA 2019.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:00

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