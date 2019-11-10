Бывший бойфренд участницы "Дом-2" Насти Голд попросил её сделать тату





В рамках рубрики "Вопрос-ответ", которую проводят в Instagram, у девушки спросили, откуда у нее на теле появились татуировки в виде бантиков. Знаменитость рассказала, что сделала их по просьбе своего экс-бойфренда.Анастасия Голд отметила, что на тот момент у нее не было ни одной татуировки, хотя они были очень модными. Первую в своей жизни татуировку участница телестройки делала в 2013 году. Голд подчеркнула, что прежде, чем сделать рисунок она посмотрела, как это смотрится на других девушках, после чего подобрала эскиз. Делать наколку она отправилась вместе со своим парнем, но результат не раздражает, так как проектантка их не видит.