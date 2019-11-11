Стали известны сроки запуска Ethereum 2.0





Вскоре программисты доработают спецификации, которые нужны для запуска тестнета. Авторам проекта понадобятся две недели для создания определенных механизмов, связанных с тестовой модификацией и обновлением для 0.9. Сейчас идет работа над публичной сетью, умеющей взаимодействовать с обновленной версией платформы.Ныне проводится процесс стандартизации депозитного договора для перемещения материальных средств из первой модификации Ethereum во вторую. Авторы цифровой валюты собираются также выпустить дополнительное обновление Berlin.Ethereum - портал для разработки децентрализованных интернет-сервисов на основе блокчейна. Ее воплотили в жизнь как единую виртуальную машину, основателем платформы является IT-специалист Виталий Бутерин. В Сети механизм работает с 2015 года.