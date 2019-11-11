Стали известны сроки запуска Ethereum 2.0
Запуск тестовой публичной версии сети Ethereum 2.0 ожидается спустя две недели. Такой информацией поделились координаторы проекта.
Вскоре программисты доработают спецификации, которые нужны для запуска тестнета. Авторам проекта понадобятся две недели для создания определенных механизмов, связанных с тестовой модификацией и обновлением для 0.9. Сейчас идет работа над публичной сетью, умеющей взаимодействовать с обновленной версией платформы.
Ныне проводится процесс стандартизации депозитного договора для перемещения материальных средств из первой модификации Ethereum во вторую. Авторы цифровой валюты собираются также выпустить дополнительное обновление Berlin.
Ethereum - портал для разработки децентрализованных интернет-сервисов на основе блокчейна. Ее воплотили в жизнь как единую виртуальную машину, основателем платформы является IT-специалист Виталий Бутерин. В Сети механизм работает с 2015 года.
Вскоре программисты доработают спецификации, которые нужны для запуска тестнета. Авторам проекта понадобятся две недели для создания определенных механизмов, связанных с тестовой модификацией и обновлением для 0.9. Сейчас идет работа над публичной сетью, умеющей взаимодействовать с обновленной версией платформы.
Ныне проводится процесс стандартизации депозитного договора для перемещения материальных средств из первой модификации Ethereum во вторую. Авторы цифровой валюты собираются также выпустить дополнительное обновление Berlin.
Ethereum - портал для разработки децентрализованных интернет-сервисов на основе блокчейна. Ее воплотили в жизнь как единую виртуальную машину, основателем платформы является IT-специалист Виталий Бутерин. В Сети механизм работает с 2015 года.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 01:00