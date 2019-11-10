Анна Седокова рассказала о травме бойфренда Яниса Тиммы

В режиме Stories Анна Седокова рассказала, что несмотря на травму они с Янисом Тиммой встретились в студии, где баскетболист поддержал ее во время работы над новым треком. После этого пара отправилась в один из медицинских центров в столице, чтобы сделать МРТ. Певица рассказала поклонникам, что уже четыре дня Тимма страдает от боли в локте, но живет с этим и продолжает играть с помощью обезболивающих. В итоге артистка выразила уверенность в том, что баскетболист сможет вылечиться. В новом посте в Instagram звезда призналась, что искренне полюбила этот вид спорта, поскольку в игре участвуют действительно крутые парни, а также на площадке постоянно что-то происходит.Слухи о романе Седоковой и Тиммы появились летом этого года, когда пара отдыхала на одном из европейских курортов.