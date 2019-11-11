Honda обновила купе и седан Honda Civic
Компания Honda представила новый Honda Civic 2020 модельного года. Бренд обновил внешний вид купе и седана данной модели, они получили измененный внешний вид, светодиодную оптику и более широкий спектр стандартных опций.
Honda Civic пользуется большим спросом, поэтому производитель очень внимательно и аккуратно подошел к вопросу перемен. Изменения коснулись в основном внешнего вида автомобиля. Модель получит обновленный передний и задний бампера, светодиодную головную оптику и 18-дюймовые колеса нового дизайна. Также представители производителя пообещали улучшить видимость водителя во время езды в ночное время суток.
В салоне Honda Civic 2020 модельного года появится множество красных линий и акцентов, их можно будет встретить на передней панели и сидениях. Измениться и стандартный функционал автомобиля, теперь он больше похож на Honda Civic Type R. В числе изменений стоит отметить появление активной системы безопасности Honda Sensing, которая позволит чувствовать себя более защищенным. Также нужно выделить наличие поддержки Apple CarPlay и Android Auto.
Обновленная Honda Civic 2020 модельного года будет продаваться по цене от 25 тысяч 930 долларов, что на 735 долларов дороже предшественника. Когда новинка будет доступна у дилеров японской компании - пока не известно, однако эксперты считают, что это произойдет уже в ближайшее время.
Honda Civic пользуется большим спросом, поэтому производитель очень внимательно и аккуратно подошел к вопросу перемен. Изменения коснулись в основном внешнего вида автомобиля. Модель получит обновленный передний и задний бампера, светодиодную головную оптику и 18-дюймовые колеса нового дизайна. Также представители производителя пообещали улучшить видимость водителя во время езды в ночное время суток.
В салоне Honda Civic 2020 модельного года появится множество красных линий и акцентов, их можно будет встретить на передней панели и сидениях. Измениться и стандартный функционал автомобиля, теперь он больше похож на Honda Civic Type R. В числе изменений стоит отметить появление активной системы безопасности Honda Sensing, которая позволит чувствовать себя более защищенным. Также нужно выделить наличие поддержки Apple CarPlay и Android Auto.
Обновленная Honda Civic 2020 модельного года будет продаваться по цене от 25 тысяч 930 долларов, что на 735 долларов дороже предшественника. Когда новинка будет доступна у дилеров японской компании - пока не известно, однако эксперты считают, что это произойдет уже в ближайшее время.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:00