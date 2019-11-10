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Жена Романа Макеева подаёт в суд на звезду "Дом-2" Алену Рапунцель

Диана Макеева рассказала, что звезда телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Алена Рапунцель разбила автомобиль, который принадлежит ее семье. Участница устала ждать того момента, когда она добровольно отремонтирует машину и решила подать иск в суд.
Жена Романа Макеева подаёт в суд на звезду "Дом-2" Алену Рапунцель

История о которой Алена Рапунцель рассказывала еще в августе, обрела новый поворот. Тогда, участница реалити-шоу "Дом-2" сообщала, что разбила достаточно дорогую машину, которая принадлежит ее новому молодому человеку.

Теперь выяснилось, что она принадлежит семье Макеева. Об этом решила всем сообщить Диана, потому что уже устала ждать, когда Алена Рапунцель все-таки возместит нанесенный ущерб.

Жена Романа разместила в Сети фото изуродованной машины и написала, что скорее всего участник проекта простил своей возлюбленной половину стоимости авто, но она просит Алену вернуть ей ее часть.


Под снимком сразу же появилось множество комментариев. Большинство фанатов нелестно высказались в адрес Алены Рапунцель и отметили, что она слишком высокого мнения о себе.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:16

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