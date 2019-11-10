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Полицейские автомобили Дубая были признаны самыми быстрыми в мире

Дубай является крупнейшим городом в Объединенных Арабских Эмиратах и славиться своей состоятельностью. Полицейские автомобили населенного пункта, включающие премиальные спорткары, были признаны самыми быстрыми в мире.
Полицейские автомобили Дубая были признаны самыми быстрыми в мире

Практически во всем мире люди слышали слухи о том, какие машины используются сотрудники дорожной службы. Многие считают, что власти города осознанно пошли на такой шаг, чтобы все знали о богатстве местных жителей. Уже не первый год их автопарк пополняется новыми дорогими моделями.

Совсем недавно власти Дубая передали полицейским 3 автомобиля: Nissan GT-R, Chevrolet Corvette и Range Rover Wraith. Цена последнего составляет около 320 тысяч долларов. Эта модель является самой мощной в модельной линейке прославленного бренда.

Также в полицейском автопарке можно обнаружить суперкар Audi R8, его используют для патрулирования береговой линии. Стоимость этой модели немецкого производителя стартует от 165 тысяч долларов. Также у местных полицейских можно увидеть знаменитые Bugatti Veyron. Этот автомобиль долго считался самым быстрым в мире. Цена машины стартует от 1 млн долларов. Именно благодаря такому автопарку полицейские автомобили Дубая были признаны самыми быстрыми в мире и попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Кроме поразительных моделей у дорожной службы есть новый моторный катер, чьей мощности хватит для победы в местных гонках на воде.

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Добавил: Костычев Богдан 10-11-2019, 19:07

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