Звезда "Дом-2" Злата Бодровская о маммопластике: «Два раза за ночь себя похоронила»





Совсем недавно звезда телевизионного проекта "Дом-2" Злата Бодровская сделала себе операцию. Перед процедурой она очень сильно волновалась, не могла ни спать, ни есть.Откровенно обо всем, что пришлось пережить, участница рассказала своим подписчикам. По словам девушки, непосредственно перед процедурой нельзя было ни есть, ни пить. Бодровская призналась, что в итоге опоздала в клинику на целый час. Она мысленно успела себя похоронить, но все прошло очень быстро.Злату Бодровскую прооперировали, а уже спустя сутки отправили домой. Молодая особа думала, что придется в больнице провести много времени, но в итоге все вышло гораздо быстрее, чем она ожидала. Теперь проектантке предстоит выполнить все предписания врачей.