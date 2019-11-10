Новый Mac Pro случайно представили в Instagram
Еще не вышедший Mac Pro оказался в наличии известного ди-джея Кельвина Харриса. Новый компьютер от Apple был случайно представлен в его аккаунте Instagram.
Новый Mac Pro от Apple, который до сих пор указан на официальном веб-сайте как «готовящийся к выпуску этой осенью», был замечен в студии ди-джея и музыкального продюсера. Последний опубликовал «сторис» в Instagram, в которой рассказывал о своей музыке и предлагал своим подписчикам заглянуть в продакшн-комнату, где на полу стоял еще не вышедший ПК. Эти изображения доказывают, что Apple поделилась новой высокопроизводительной машиной с профессионалами, чтобы дать им почувствовать мощь и потенциал перед публичной презентацией.
Обновленный Mac Pro может похвастаться 28-ядерным процессором Intel Xeon, целыми 1,5 ТБ ОЗУ ECC, которые идут в комплекте с 4 ТБ памяти на жестком диске и видеокартой AMD Radeon Pro Vega II Duo с 64 ГБ HBM2-памяти. Компьютер также имеет восемь слотов расширения PCIe для максимальной производительности. Новый дизайн включает раму из нержавеющей стали с гладкими ручками, которая напоминают кухонную тёрку. Корпус имеет уникальный рисунок, чтобы иметь максимальный поток воздуха и тихую работу.
30 октября компьютер получил одобрение Федеральной комиссии по связи США, что говорит о скором появлении предзаказов. Цена на Mac Pro начинается от 5999 долларов, поэтому машина предназначена только для серьезных профессиональных пользователей. Клиенты также могут объединить его с Pro Display XDR за 6000 долларов, который будет выпущен в то же время.
Новый Mac Pro от Apple, который до сих пор указан на официальном веб-сайте как «готовящийся к выпуску этой осенью», был замечен в студии ди-джея и музыкального продюсера. Последний опубликовал «сторис» в Instagram, в которой рассказывал о своей музыке и предлагал своим подписчикам заглянуть в продакшн-комнату, где на полу стоял еще не вышедший ПК. Эти изображения доказывают, что Apple поделилась новой высокопроизводительной машиной с профессионалами, чтобы дать им почувствовать мощь и потенциал перед публичной презентацией.
Обновленный Mac Pro может похвастаться 28-ядерным процессором Intel Xeon, целыми 1,5 ТБ ОЗУ ECC, которые идут в комплекте с 4 ТБ памяти на жестком диске и видеокартой AMD Radeon Pro Vega II Duo с 64 ГБ HBM2-памяти. Компьютер также имеет восемь слотов расширения PCIe для максимальной производительности. Новый дизайн включает раму из нержавеющей стали с гладкими ручками, которая напоминают кухонную тёрку. Корпус имеет уникальный рисунок, чтобы иметь максимальный поток воздуха и тихую работу.
30 октября компьютер получил одобрение Федеральной комиссии по связи США, что говорит о скором появлении предзаказов. Цена на Mac Pro начинается от 5999 долларов, поэтому машина предназначена только для серьезных профессиональных пользователей. Клиенты также могут объединить его с Pro Display XDR за 6000 долларов, который будет выпущен в то же время.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:52