Составлен ТОП-5 самых интересных авто грядущего автосалона в Лос-Анжелесе
Эксперты составили ТОП-5 самых интересных авто, которые покажут в рамках грядущего автосалона в Лос-Анжелесе. На этом мероприятии будут представлены более 1000 автомобилей, поэтому среди них можно легко запутаться.
Самой ожидаемой новинкой автосалона в Лос-Анжелесе эксперты назвали электрический универсал Volkswagen ID Space Vizzion. Представители компании описали его как сочетание аэродинамических характеристик Gran Turismo и вместительности внедорожника. Запас хода авто составит менее 500 км. Второе место досталось еще одной модели Volkswagen – 8 поколению Golf. Новинка получила обновленный внешний вид, сохранивший фирменный стиль и широкую моторную гамму.
Тройку лидеров ТОП-5 самых интересных авто замыкает Ford Mustang Mach-E. Это электрический кроссовер, выполненный в стиле классической модели. Новинка станет первым авто бренда, изначально созданным как электрокар. Далее эксперты отметили концептуальный автомобиль Karma SC2. Это электрическое купе с длинным капотом. Модель получит 2 электромотора с суммарной мощностью 536 лошадиных сил.
Завершают ТОП-5 самых интересных авто автосалона в Лос-Анжелесе модульные внедорожники Lollinger B1 и B2. Их цена будет стартовать от 125 тысяч долларов, а с их корпуса легко можно будет снять все стекла, двери и даже крышу. Дизайн моделей достаточно грубый, машины имеют множество острых углов и салон без современной техники.
Самой ожидаемой новинкой автосалона в Лос-Анжелесе эксперты назвали электрический универсал Volkswagen ID Space Vizzion. Представители компании описали его как сочетание аэродинамических характеристик Gran Turismo и вместительности внедорожника. Запас хода авто составит менее 500 км. Второе место досталось еще одной модели Volkswagen – 8 поколению Golf. Новинка получила обновленный внешний вид, сохранивший фирменный стиль и широкую моторную гамму.
Тройку лидеров ТОП-5 самых интересных авто замыкает Ford Mustang Mach-E. Это электрический кроссовер, выполненный в стиле классической модели. Новинка станет первым авто бренда, изначально созданным как электрокар. Далее эксперты отметили концептуальный автомобиль Karma SC2. Это электрическое купе с длинным капотом. Модель получит 2 электромотора с суммарной мощностью 536 лошадиных сил.
Завершают ТОП-5 самых интересных авто автосалона в Лос-Анжелесе модульные внедорожники Lollinger B1 и B2. Их цена будет стартовать от 125 тысяч долларов, а с их корпуса легко можно будет снять все стекла, двери и даже крышу. Дизайн моделей достаточно грубый, машины имеют множество острых углов и салон без современной техники.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:32