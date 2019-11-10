Дочь Михаила Задорнова рассказала о последней просьбе отца в программе “Звезды сошлись”





Как известно, Михаил Задорнов скончался 10 ноября 2017 года из-за рака головного мозга. Елена Задорнова отметила, что от этой болезни уходят очень трудно, а она до сих пор не может забыть последние моменты жизни своего родителя. В семье юмориста всегда были доверительные отношения, поэтому даже во время операции члены семьи были рядом. Перед смертью к нему приезжала первая супруга, поэтому все родственники установили график дежурств. Перед уходом Задорнов попросил дать ему стакан водки и включить песню “Очи черные”.Несколько последних дней у Михаила Задорнова выдались спокойными, а также он не переживал насчет дел, поскольку все завершил. Елена Задорнова считает, что ее отец многое сделал в своей жизни.