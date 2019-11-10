Эксперты раскрыли тайну расположения бензобаков в автомобилях





В автомобильной среде бытует мнение, что в традиционных леворульных машинах бензобак встроен справа для удобства персонала заправочной станции. Кроме того, водитель может без проблем выйти из автомобиля, не ударив при этом колонку. К сожалению, это не соотвествует истине, поскольку почти все европейские модели от Citroen имеют горловину слева. Такие нюансы эксперты объясняют сложившейся традицией дизайна в определенных брендах. Отдельным случаем являются компании из Японии и Великобритании, где хотя и присутствует левосторонее движение, бензобаки их марок могут располагаться с любой стороны по желанию клиента.А вот в США решили подойти к удобству с другой стороны, устанавливая бак слева при леворульном варианте. По задумке автопроизводителя, это позволяет владельцу машины выйти из неё и самостоятельно заправиться. Российские специалисты также отмечают возможность того, что разработчик учитывает безопасность покупателя, не позволяя бензиновым парам проникать в салон. Это достигается с помощью расположения лючка бензобака и руля зеркально друг от друга.