«Я голодна, а ты голоден»: Лиза Галкина провела брату небольшой урок русского языка

Максим Галкин часто публикует в Instagram разные видео, рассказывающие про его детей – Гарри и Лизу. В этот раз у наследников Аллы Пугачевой случился спор относительно русского языка. В начале сюжета дочь звездной пары заявляет: «Я голодна». На это ее брать отвечает ей, что такого слова не бывает. 6-летняя девочка не растерялась и уверенно ответила члену семьи.Лиза Галкина заявила, что сказала все правильно. Если девочка говорит это слово, то она должна говорить «голодна», тогда как мальчик – «голоден»., - констатировала наследница звездной пары. Сын комика решил не сдаваться и привел собственный шуточный пример:, - со смехом заявил он. В этот момент в разговор включился сам Максим Галкин.- поинтересовался супруг Аллы Пугачевой., - ответил ему сын, чем вызвал искренний смех отца.Подобный небольшой урок русского языка со стороны Лизы Галкиной очень понравился подписчикам артиста. Поклонники звездного семейства заявили, что дочь звездной пары является очень сообразительной. Многие в шутку отметили, что из наследницы Аллы Пугачевой выйдет отличный школьный учитель.