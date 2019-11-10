Дочь Ларисы Долиной Ангелина стала объектом критики со стороны подписчиков из-за неухоженной внешности





Сейчас Лариса Долина вместе с ней и внучкой отдыхает на курорте Баден-Баден. Наследница певицы старается держать свою личную жизнь в секрете, однако из-за знаменитой родительницы тоже отчасти является публичной личностью. Ангелина Миончинская ведет свою страницу в Instagram, куда нередко выкладывает личные фотографии, а также снимки, сделанные во время путешествий.Недавно дочь Ларисы Долиной опубликовала свежее селфи, сделанное без макияжа. Ангелина Миончинская хотела таким образом похвастаться своей естественной красотой, однако вместо этого получила обратный результат. Поклонники обратили внимание на ее кожу и нездоровые волосы, по их мнению, подобных снимков стоит избегать.Критики было настолько много, что дочь Ларисы Долиной решила ответить на нее. Ангелина Миончинская опубликовала отдельное сообщение, в котором заявила, что все ее недоброжелатели могут прямо сейчас покинуть страницу. Таким образом, уверена наследница певицы, люди не смогут «испачкаться» об нее. Также она посоветовала подписчикам с уважением относиться к чужой внешности.