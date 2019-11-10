«Я думала о своих собаках»: Ольга Бузова рассказала о выборе квартиры





После развода с Дмитрием Тарасовым артистка не жила в доме, в который вложила немало средств. Как признается певица, она снимала квартиру ради крыши над головой для любимых собак. Домашних питомцев в качестве подарка певице преподнес ее бывший муж, когда они еще были вместе. Для звезды питомец Челси и йоркширский терьер Ева значат достаточно много.Напомним, что жилье Ольги Бузовой оценено в 120 миллионов рублей. Певица подчеркнула, что привыкла жить по средствам, но пока не накопила необходимую сумму для выбора вариантов, которые ей были бы интересны.