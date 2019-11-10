Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе. На опубликованных фотографиях в Сети видно, что звезда сериала "Универ" коротко постриглась и перекрасилась в блондинку. 32-летняя артистка рассказала, что сама в шоке от решения остричь свои длинные локоны. Она также позировала для снимка в стиле роковой женщины, одетая в винтажное платье с блестками и пайетками, дополнив имидж ярко-красной губной помадой.Большинство фолловеров засыпали актрису комплиментами и советовали чаще экспериментировать с внешним видом. Некоторые поклонники высказывали сомнения относительно перемен во внешности звезды, говоря, что это архивные изображения. Напоминаем, что недавний скандал с уходом актрисы из Театра на Малой Бронной негативно отразился на её кинокарьере. Сейчас Самбурская занята продвижением себя в качестве певицы, признавшись, что в этом месяце провалила пробы на роль в новом проекте.