Эксперты раскрыли секретные функции смартфонов от Samsung
Некоторая продукция от бренда Samsung имеет особенности, о которых никто не догадывался. Эксперты раскрыли секретные функции фирменных смартфонов.
Операционная система от Samsung для смартфонов имеет несколько скрытых "фишек", которые неизвестны даже самым преданным фанатам бренда. Это, к примеру, относится к световому сигналу во время оповещения о сообщениях и звонках. Для этого нужно зайти в настройку уведомлений и поставить галочку на пункте "с помощью вспышки". Другой полезной функцией может оказаться ускорение разблокировки телефона при отказе от анимации перехода. Подобного можно достигать с помощью отключения эффекта в управлении биометрическими данными.
Некоторых владельцев Samsung раздражает надоедливый виджет Bixby. Удалить его проще простого, всего лишь зайдя в папку приложений и ограничив работу программы "в фоновом режиме". А вот темная тема для дисплея включается переходом в настройки экрана, где есть "ночной режим". Такой подход позволит сэкономить энергию в аккумуляторе гаджета. Наконец, во многих продуктах от южнокорейской компании существует "капля" на дисплее. Если у кого-то возникнет желание её убрать, это можно сделать при обращении к расширенным настройкам. В них присутствует пункт "скрыть вырез", который позволит добиться более гармоничного вида рамки девайса.
Операционная система от Samsung для смартфонов имеет несколько скрытых "фишек", которые неизвестны даже самым преданным фанатам бренда. Это, к примеру, относится к световому сигналу во время оповещения о сообщениях и звонках. Для этого нужно зайти в настройку уведомлений и поставить галочку на пункте "с помощью вспышки". Другой полезной функцией может оказаться ускорение разблокировки телефона при отказе от анимации перехода. Подобного можно достигать с помощью отключения эффекта в управлении биометрическими данными.
Некоторых владельцев Samsung раздражает надоедливый виджет Bixby. Удалить его проще простого, всего лишь зайдя в папку приложений и ограничив работу программы "в фоновом режиме". А вот темная тема для дисплея включается переходом в настройки экрана, где есть "ночной режим". Такой подход позволит сэкономить энергию в аккумуляторе гаджета. Наконец, во многих продуктах от южнокорейской компании существует "капля" на дисплее. Если у кого-то возникнет желание её убрать, это можно сделать при обращении к расширенным настройкам. В них присутствует пункт "скрыть вырез", который позволит добиться более гармоничного вида рамки девайса.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:30