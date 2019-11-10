Эксперты раскрыли секретные функции смартфонов от Samsung





Операционная система от Samsung для смартфонов имеет несколько скрытых "фишек", которые неизвестны даже самым преданным фанатам бренда. Это, к примеру, относится к световому сигналу во время оповещения о сообщениях и звонках. Для этого нужно зайти в настройку уведомлений и поставить галочку на пункте "с помощью вспышки". Другой полезной функцией может оказаться ускорение разблокировки телефона при отказе от анимации перехода. Подобного можно достигать с помощью отключения эффекта в управлении биометрическими данными.Некоторых владельцев Samsung раздражает надоедливый виджет Bixby. Удалить его проще простого, всего лишь зайдя в папку приложений и ограничив работу программы "в фоновом режиме". А вот темная тема для дисплея включается переходом в настройки экрана, где есть "ночной режим". Такой подход позволит сэкономить энергию в аккумуляторе гаджета. Наконец, во многих продуктах от южнокорейской компании существует "капля" на дисплее. Если у кого-то возникнет желание её убрать, это можно сделать при обращении к расширенным настройкам. В них присутствует пункт "скрыть вырез", который позволит добиться более гармоничного вида рамки девайса.