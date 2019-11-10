Pocophone 2 может стать самым доступным смартфоном на Snapdragon 855 Plus





Во второй половине 2019 года информация о скором выходе Pocophone 2 стала появляться ежемесячно, однако устройство до сих пор так и не добралось до магазинов. Многие уже успели решить, что разработка смартфона и вовсе отменена и теперь он никогда не увидит свет, однако новые сведения отрицают это. По словам инсайдеров, модель действительно существует, и это подтверждает новая информация относительно ее технических характеристик.В основе Pocophone 2 окажется топовый процессор Snapdragon 855 Plus. Покупателям предложат на выбор 6 ГБ ОЗУ и от 64 до 128 ГБ встроенной памяти. Устройство должно получить 6,4-дюмовый IPS экран. В нем также расположится врезанная фронтальная камера. На этом сведения о технических характеристиках модели заканчиваются.При этом сообщается, что Pocophone 2 может стать самым доступным смартфоном, укомплектованным топовым процессором Snapdragon 855 Plus. Приблизительная цена устройства пока неизвестна, но она должна быть достаточно низкой. Эксперты считают, что анонс этой модели стоит ждать до конца текущего года.