Ирина Шейк: "Женщины боятся быть сексуальными"





Ирина Шейк поделилась своими мыслями о MeToo, феминистском движении, которое возникло после скандалов, связанных с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, и о том, что значит чувствовать себя сексуальной в эти странные времена для женщин. На вопрос, боится ли слабый пол быть желанным, топ-модель дала собственное объяснение ситуации. По мнению звезды, внешние атрибуты, вроде помады или пуш-ап бюстгальтера, больше не являются символами привлекательности. Речь идет о том, что желание быть красивой невозможно отнять переменами в социуме, после чего звезда призвала девушек всего мира не бояться "быть сексуальными."Также бывшая пассия Брэдли Купера рассказала о тяжелом детстве и воспоминаниях об утрате очень дорогого ей человека. Когда фотомодели было всего 14 лет, её отец умер, с чем она не может смириться по нынешний день. Знаменитость рассказала, что в юности и не задумывалась о карьере модели, поскольку училась игре на фортепиано, мечтая стать педагогом или музыкантом. Одна из самых красивых женщин мира призналась, что её дразнили в подростковом возрасте из-за высокого роста и худобы.